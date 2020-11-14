Баку, 14 ноября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Азербайджан и Армения произвели обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша, сообщили 14 ноября в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

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Сбор тел погибших военнослужащих был произведен при посредничестве и участии миротворческих сил России, дислоцированных в Нагорном Карабахе.

Армянской стороне передали тела ее погибших военнослужащих. Азербайджан принял тела шести своих военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша.

В оборонном ведомстве Азербайджана выразили благодарность в адрес Российской Федерации в связи с состоявшимся обменом телами погибших военных.

«Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции», — говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что после утраты контроля над городом Шуша, стало понятно, что дальнейшие военные действия смысла не имеют.