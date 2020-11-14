Челябинск, 14 ноября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Челябинской области к 14 ноября появились данные о смерти ещё восьмерых пациентов с коронавирусом. Пятеро умерли именно от COVID-19, сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Среди них двое мужчин, 55 и 72 лет, и женщины 69, 78 и 85 лет. Ещё одна женщина ушла из жизни в возрасте 66 лет с сахарным диабетом. Плюс к этому не от ковида скончались двое мужчин, 75 и 52 лет. У одного были постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз аорты, а у второго — сахарный диабет и хроническая болезнь почек.

С весны 216 пациентов умерли от COVID-19. А 520 скончались от других заболеваний.