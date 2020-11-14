Донецк, 14 ноября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины трижды за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 ноября в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Mil.gov.ua ВСУ

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Донецк (поселок шахты «Трудовская») и Куликово.

По донецкому направлению ВСУ выпустили две мины из миномета калибра 82 мм и совершили пятнадцать выстрелов из БМП/БТР. Двадцать гранат из гранатомета АГС ВСУ выпустили в мариупольском направлении. По данным ДНР, информация о разрушениях и жертвах не поступала.

За сутки боевики ВСУ в общей сложности выпустили по ДНР 37 боевых припасов.

Читайте также: Украинские силовики за сутки дважды обстреляли территорию ДНР — СЦКК