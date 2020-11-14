Вашингтон, 14 ноября, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он побеждает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, так как его сторонники не смогли в этом штате получить доступ к просмотру значительной части бюллетеней. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

По словам Трампа, его сторонники и наблюдатели от Республиканской партии не получили доступа к отслеживанию подсчета 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге. Согласно действующему в США законодательству, это означает, что Трамп выигрывает в Пенсильвании.

«Не было доступа к отслеживанию подсчета 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, в соответствии с нашей великой конституцией, что мы выигрываем штат Пенсильвания», — пишет Дональд Трамп.

Напомним, что в Пенсильвании после обработки 99% бюллетеней победил Джо Байден — у него 49,9% голосов, а у Трампа — 49%. Победа в Пенсильвании дает 20 выборщиков.

Стоит отметить, что американские СМИ уже отдали победу на выборах президента Байдену и утверждают, что он набрал 290 голосов выборщиков, а Трамп только 232. Но действующий президент считает иначе.