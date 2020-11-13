МИД Китая поздравил Байдена и Харрис
Пекин, 13 ноября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. МИД Китая передал официальные поздравления кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену и его напарнице Камале Харрис, 13 ноября сообщает агентство Reuters.
U.S. Department of State
Си Цзиньпин и Джозеф Байден
«Мы уважаем выбор американского народа. Мы поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь.
Однако Ван Вэньбинь отметил, что китайское руководство «понимает, что результаты выборов в США будут определены в соответствии с законами и процедурами США».
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