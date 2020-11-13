В Ливии решили провести выборы в декабре 2021 года
Тунис, 13 ноября, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Участники переговоров по политическому урегулированию в Ливии назначили проведение общенациональных выборов в стране на декабрь 2021 года, 13 ноября сообщает агентство Reuters.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Ливия
«Проведение выборов потребует новой исполнительной власти для объединения страны… реформированного президентского совета и эффективного и единого правительства», — сообщила спецпосланник ООН по Ливии Стефани Уильямс.
Переговоры по ливийскому политическому урегулированию проходят в Тунисе. В октябре «Правительство национального согласия» (ПНС) и «Ливийская национальная армия» (ЛНА) заключили перемирие.
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