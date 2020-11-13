Лос-Анджелес, США, 13 ноября, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Киностудия Marvel не планирует каким-либо образом воскрешать Тони Старка (Железного Человека), роль которого в кинокомиксах исполнил Роберт Дауни-младший. Об этом 13 ноября сообщил портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Железный человек — 3». реж. Шейн Блэк. 2013. США

«Тони Старк мёртв», — сказала исполнительный вице-президент Marvel StudiosВиктория Алонсо в очередном интервью журналистам, добавив, что она не представляет, как можно воскресить этого героя.

«На данный момент у нас нет никаких планов», — подчеркнула менеджер студии.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года Роберт Дауни-младший заявил, что он не планирует возвращаться к роли Железного Человека. Актёр пояснил, что решил расстаться с ней в том числе из-за того, что хочет больше времени проводить со своей семьёй.