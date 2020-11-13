Лондон, 13 ноября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают в конце торговой сессии 13 ноября, нефть Brent установилась ниже отметки $43 за баррель.

ptra Нефть

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подешевели на 75 центов (1,72%), до $42,78 за баррель. Диапазон Brent — от $42,67 до $43,39 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI подешевели на 92 цента (2,24%), до $40,20 за баррель. Диапазон WTI составляет $40,11 — $40,94 за баррель.

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