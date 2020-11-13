Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Национальные выборы в Ливии состоятся 24 декабря 2021 года, сообщила 13 ноября журналистам и. о. спецпредставителя Генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Такое решение принято участниками форума ливийского политического диалога, который проходит в Тунисе.

Уильямс «Сегодня 75 участников форума решили, что национальные выборы в стране должны пройти 24 декабря 2021 года».

Представитель ООН напомнила, что почти 70 лет тому назад, 24 декабря, Ливия подписала декларации о независимости.

Напомним, Ливия объявила о своей независимости 24 декабря 1951 года. Это была первая арабская страна, которая получила независимость по решению ООН. Также она стала одним из первых независимых государств на территории Африки.