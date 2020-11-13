Минск, 13 ноября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Передислокация части армии Белоруссии связана с ростом войск НАТО у западных границ республики, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

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Лукашенко «Я вынужден был отдать приказ о мобилизации половины вооружённых сил, и перебросить на запад».

Белорусский лидер добавил, что обращался в Москву с просьбой создать резервные войска — для демонстрации «нашей решимости вместе, в Союзном государстве, на кого-то подействует».

Лукашенко «Так и произошло. Поэтому, знаете, не каждая страна вот так возьмёт и встанет за спиной, и пальцем помашет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда оставалась верной России и что никогда не предаст её.