Санкт-Петербург, 13 ноября, 2020, 22:31 — ИА Регнум. В район пожара на заводе ЛЭМЗ на Петергофском шоссе в Петербурге прибыл прибыл пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ГУ МЧС России по Ленобласти Пожар на заводе ЛЭМЗ в Петербурга

Тем временем площадь пожара в Красносельском районе еще более увеличилась. «В производственном здании происходит горение на третьем этаже на площади 600 кв. метров и четвертом этаже на площади 600 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В 21:25 мск пожару присвоен повышенный №4.

На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, проводятся замеры воздуха для определения концентрации вредных веществ.

Напомним, пожар в производственном здании на территории Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) возник вечером 13 ноября около 19:39 мск. Загорелось четырехэтажное здание размером 100×150 метров. Были эвакуированы четыре человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

На четвертом этаже здания находится мебельное производство. Владелец уже сгоревшего бизнеса предполагает, что в пожаре может быть виновато предприятие этажом ниже. Якобы там не соблюдали технику безопасности, передает телеканал «78».