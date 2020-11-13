Москва, 13 ноября, 2020, 22:20 — ИА Регнум. Новейший скоростной патрульный катер проекта 03 160 «Раптор» будет передан Военно-морскому флоту России 14 ноября, сообщает 13 ноября пресс-служба ВМФ РФ.

Andrewrabbott Cкоростной патрульный катер «Раптор»

Отмечается, что в этот же день приказом главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова катер будет включен в боевой состав российского флота.

Это будет 17-й по счету катер этого типа в составе ВМФ России. Церемония подъема Андреевского флага на новом «Рапторе» будет проведена на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге.

Справка ИА REGNUM: патрульные катера проекта 03 160 «Раптор» являются самыми скоростными и маневренными кораблями отечественного флота. Они предназначены для патрулирования, противодиверсионных действий, поисково-спасательных операций, а также транспортировки военнослужащих.

Катер водоизмещением 23 тонны с экипажем из троих человек развивает скорость до 50 узлов и способен перевозить не менее 20 бойцов с оружием, боеприпасами и оборудованием. Максимальная осадка, не превышающая 0,9 метра, позволяет катеру уверенно действовать на мелководье.