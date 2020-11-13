Минск, 13 ноября, 2020, 21:57 — ИА Регнум. В случае прихода к власти оппозиции Белоруссию ждало бы военное вторжение стран Запада и раздел постсоветской республики «на клочки». Об этом 13 ноябрязаявил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце перед избранными представителями СМИ.

President.gov.by Александр Лукашенко с журналистами, 13 ноября 2020 года

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Представляя «блицкриг» оппозиции на президентских выборах в Белоруссии 9−10 августа, Лукашенко поделился своим видением возможного развития событий и сказал: «Они ж понимают: поддержки народа у них нет. А как удержаться? Блицкриг получился, они захватили, как в Армении или Грузии, власть. Обращаются на Запад, они вводят войска».

По словам Лукашенко, на Западе уже признали «абсолютно незаконное» некое «правительство» белорусской оппозиции, которое «живёт в Литве и Польше».

«И кто бы что тут сделал? Никто. Вы хотите сказать, Россия на это будет спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана», — добавил Лукашенко.

Напомним, официальный Вильнюс провозгласил «президентом Белоруссии» экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По её инициативе вскоре после августовского голосования был образован «Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии», который не претендовал на функции правительства. Генпрокуратура Белоруссии, тем не менее, завела на членов КС уголовное дело, а спецслужбы арестовали и поместили в СИЗО КГБ часть президиума этого самодеятельного органа.

Параллельно КС действует НАУ — «Народное антикризисное управление», созданное бежавшим в Варшаву членом президиума КС Павлом Латушко. Обе политические секты не имеют опоры в белорусском обществе и находятся на содержании западных спецслужб. Органы власти и госуправления Белоруссии полностью подконтрольны Александру Лукашенко.

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Тем не менее, четвёртый месяц граждане Белоруссии выходят на массовые манифестации, требуя проведения новых честных президентских выборов. Они также требуют освобождения политзаключённых, прекращения массового полицейского террора и пыток, расследования и привлечения к ответственности виновных в таких деяниях силовиков и чиновников. Многие белорусские политбеженцы нашли убежище на Украине.