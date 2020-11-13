Минск, 13 ноября, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Бессменно правящий с 1994 года и собирающийся править далее Александр Лукашенко не собирается передавать власть преемнику. Об этом он заявил 13 ноября, выступая в президентском дворце.

President.gov.by Александр Лукашенко во время интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья, 13 ноября 2020 года

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в течение четырёхчасовой встречи с представителями белорусских и зарубежных СМИ он использовал возможность «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента».

Председатель правления казахстанского Национального телевизионного информагентства «Хабар» Ерлан Бекхожин задал вопрос о возможности казахстанского опыта при отказе Лукашенко от власти. На это последовал такой ответ: «Вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем «вдруг»? «Вдруг» — это опасно!».

«Но ни в коем случае не под давлением!», — уточнил Лукашенко.

«Бежать я никуда не собираюсь и не уйду», — сообщил он.

Комментируя обстоятельства, при которых он может покинуть президентский дворец, Лукашенко заявил: «Никакого транзита власти! Никаких преемников! Кого народ изберет — так и будет. Я поклялся! Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ».

Лукашенко сообщил также, что вопрос о своём политическом будущем он намерен обсудить на «Всебелорусском народном собрании», которое состоится в 2021 году. На это мероприятие, не прописанное ни в конституции, ни в законах, Лукашенко соберёт своих сторонников, которые будут выступать от имени всего белорусского народа.

Тем временем граждане Белоруссии четвёртый месяц выходят на массовые манифестации, требуя проведения новых честных президентских выборов. Они также требуют освобождения политзаключённых, прекращения массового полицейского террора и пыток, расследования и привлечения к ответственности виновных в таких деяниях силовиков и чиновников.

Евросоюз, США и их сателлиты считают прошедшие в 2020 году президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Они ввели санкции против официального Минска.