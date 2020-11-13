У берегов Ливии утонули 20 мигрантов
Триполи, 13 ноября, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Деревянная лодка с несколькими десятками мигрантов на борту затонула у побережья Ливии, 13 ноября сообщает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беженцы
Лодка с мигрантами из Нигерии, Гамбии, Ганы и Буркина-Фасо вышла из Сурмана на западе Ливии. Погибли не менее 20 беженцев.
По информации МОМ, с начала недели погибли более 100 мигрантов, которые направлялись из Ливии в Европу по Средиземному морю.
Читайте также:ООН: власти Ливии неправомерно высылают мигрантов