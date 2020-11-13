Киев, 13 ноября, 2020, 21:02 — ИА Регнум. Львовский городской совет сегодня, 13 ноября, принял решение, которым до конца ноября субботы и воскресенья на территории города объявлены рабочими днями.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это решение означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что во Львове не будет выходных, поскольку люди имеют право на труд.

Садовый обнародовал копию решения исполнительного комитета горсовета и заявил, обращаясь к предпринимателям, что если кто-то будет пытаться мешать работать, ссылаться на этот документ.

«Наши юристы будут помогать защитить ваши права», — пообещал мэр.

ИА REGNUM напоминает, что власти Львова первыми на Украине заявили, что не намерены подчиняться решению правительства о «карантине выходного дня».

«Карантин выходного дня, по моему мнению, — это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет», — объявил мэр, обращаясь к местному бизнесу.

Позже решение Львова поддержал целый ряд других областных центров на Украине, преимущественно в «туристической» западной части страны.

Сегодня, 13 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о «локдауне выходного дня» является обязательным для исполнения во всех регионах страны и не может быть отменено или изменено местной властью.