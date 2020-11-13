Петрозаводск, 13 ноября, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия из-за нарастающего количества заболевших COVID-19 в регионе ввели дополнительные ограничения, которые прежде всего коснулись жителей старше 65 лет. Теперь им предписано не выходить из дома, за исключением трех часов, отведенных для посещения магазинов. Об этом 13 ноября сообщил своим подписчикам в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизоляция

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Ввиду того, что в регионе ежедневно выявляется более 350 зараженных коронавирусом, с понедельника, 16 ноября, жителям Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы и Костомукши в возрасте старше 65 лет разрешается посещать места приобретения товаров, работ и услуг только с понедельника по пятницу, с 10:00 до 13:00 часов. Однако как и прежде, исключения делается для аптек.

«Мы учли критику и пожелания пенсионеров по ранее установленному режиму и в целях не корректировать время предоставления скидок в федеральных сетях вернулись к утреннему формату», — отметил Парфенчиков.

При этом в указанные дни и часы организациям запрещается обслуживать других посетителей, помимо представителей старшего поколения. Поэтому более молодым жителям Карелии рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест в это время.

Также с 16 по 27 ноября для жителей указанных городов старше 65 лет вводится режим самоизоляции, а работающим на этот период можно оформить больничный.

«Покидать свои дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора, ухода за лицами пожилого возраста, людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле», — уточнил Парфенчиков.

Лицам пожилого возраста разрешается выходить на работу, но работодателям предписано перевести всех сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим.

«Очный формат возможен при наличии у этого сотрудника изолированного рабочего места или при отсутствии контактов с другими работниками. В медицинских и образовательных учреждениях таким сотрудникам необходимо обеспечить оптимальный график», — подчеркнул губернатор.

Также представителям старшего поколения запрещается посещать фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны и другие закрытые спортивные учреждения. Под запретом и заведения общепита, за исключением столовых предприятий, на которых они работают. А работа кружков и клубов, в которых занимаются жители старше 65 лет, должна быть организована с применением дистанционного формата.

Вместе с пенсионерами под ограничения попали и дети, как один из источников заражения пожилых родственников. Поэтому с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики четвертых классов. Таким образом в Карелии на «дистанционку» переведены учащиеся 5−8-х и 10 классов.

«Данные меры могут быть излишними в небольших населенных пунктах, разрешается очное обучение в школах с численностью менее 300 учеников, если в районе складывается благоприятная эпидобстановка», — добавил Парфенчиков.

Также с 16 ноября по 11 декабря в Карелии дистанционно будут учиться студенты профессиональных учебных заведений. Практические занятия можно проводить в аудиториях, где будет находиться не более 10 студентов с учетом площади помещения и при соблюдении социальной дистанции.

Еще одно изменение касается сферы спорта. В республике по согласованию с Министерством спорта можно проводить всероссийские соревнования, если их участники имеют справки об отрицательном анализе на COVID-19 (ПЦР-тест). Их необходимо получить не ранее, чем за 3 дня до начала состязаний.

«Дополнительно мы вводим запрет на выездную, развозную и разносную торговлю для организаций и индивидуальных предпринимателей из других стран и регионов России», — заметил глава Карелии.

Напомним, за истекшие сутки в Карелии вновь зафиксирован рост количества инфицированных коронавирусом — 386 человек, что на восемь случаев больше, чем было выявлено сутками ранее.