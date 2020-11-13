Роспотребнадзор объяснил переход костромских кружков и секций на дистант
Кострома, 13 ноября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин объяснил смысл перевода кружков и секций для детей на дистанционный режим работы — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Учреждения дополнительного образования посещают дети из разных школ. В случае, если коронавирусом заразится один ребёнок, инфекция может распространиться в школьный коллектив, считает врач.
Новые решения по эпидемиологическим ограничениям в регионе 12 ноября принял оперативный штаб. Специалисты постановили, что с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года учреждения дополнительного образования в области смогут работать исключительно в удалённом режиме. Костромские родители выступили против ограничений и начали требовать объяснений, оставляя комментарии на странице губернатора Костромской области Сергея Ситникова в Instagram.
Несмотря на ограничения в допобразовании, школы и детские сады в Костромской области продолжат работу в обычном режиме. Накануне в регионе провели выборочное тестирование детей из детских садов и школ на наличие SARS-CoV-2. Ни один из обследованных ребят не оказался носителем новой инфекции.