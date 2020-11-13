Кострома, 13 ноября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин объяснил смысл перевода кружков и секций для детей на дистанционный режим работы — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Учреждения дополнительного образования посещают дети из разных школ. В случае, если коронавирусом заразится один ребёнок, инфекция может распространиться в школьный коллектив, считает врач.

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«В дополнительном образовании происходит перемещение организованных групп детей. Поясню: кружки и секции посещают ребята из разных школ. Ограничения нужны, чтобы не допустить распространения новой инфекции в детских коллективах. Есть и второй момент — учреждения допобразования работают в основном в вечернее время. В большинстве случаев детей на занятия в общественном транспорте доставляют пожилые родственники — бабушки и дедушки. Мы понимаем, что основные риски распространения коронавируса сейчас сосредоточены именно в общественном транспорте. В часы пик соблюсти необходимую дистанцию в автобусах просто невозможно. Даже если все оденут маски, существенный риск заражения остаётся», — пояснил в разговоре с корреспондентом информационного агентства глава регионального управления Роспотребнадзора.

Новые решения по эпидемиологическим ограничениям в регионе 12 ноября принял оперативный штаб. Специалисты постановили, что с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года учреждения дополнительного образования в области смогут работать исключительно в удалённом режиме. Костромские родители выступили против ограничений и начали требовать объяснений, оставляя комментарии на странице губернатора Костромской области Сергея Ситникова в Instagram.

«Дети занимаются спортом, укрепляют здоровье, а их отправляют чахнуть дома. Какая может быть дистанционка для командных видов спорта?»

«Не закрывайте кружки и секции! Почему дети опять должны страдать? Чем аргументировано такое решение, объясните?»

«На дополнительные занятия ходят по 5−10 человек, а на учёбе в школьных классах находится по 30 человек. Почему одно переводят на дистанционку, а другое — нет?»

Несмотря на ограничения в допобразовании, школы и детские сады в Костромской области продолжат работу в обычном режиме. Накануне в регионе провели выборочное тестирование детей из детских садов и школ на наличие SARS-CoV-2. Ни один из обследованных ребят не оказался носителем новой инфекции.