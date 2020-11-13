Кострома, 13 ноября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Дмитровский районный суд Костромы вынес решение в пользу блогера Максима Дмитриева, опубликовавшего критическую статью о работе частной стоматологической клиники. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.

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Поводом для критической публикации Дмитриева послужили личные впечатления от качества услуг, оказываемых в зубной клинике"33 зуб». Лечением мужчины занималась генеральный директор стоматологии Анна Дегтярёва.

«После лечения у стоматолога у меня возникли очень неприятные осложнения, которые дают о себе знать до сих пор. Мне пришлось обратиться в Росздравнадзор, который подтвердил, что в работе стоматолога были серьезные нарушения», — прокомментировал ситуацию Дмитриев.

Мужчина опубликовал критический материал, проиллюстрировав его фотографией стоматолога, взятой с официального сайта. После выхода статьи руководитель частной клиники обратилась в суд, где потребовала взыскать с блогера 100 000 рублей за моральный ущерб и незаконное использование ее фото.

«Изображение было использовано исключительно для того, чтобы жители Костромы поняли, о ком идет речь. При этом спорная фотография, как и материал, которым она была проиллюстрирована, не содержала каких-либо сведений о частной жизни истицы и была взята с официального сайта стоматологии, в которой она ранее работала. На фотографии врач была изображена в форменной одежде», — рассказала юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Шмыгина.

Юристам, защищавшим права блогера на свободу выражения мнения удалось доказать, что фотография не содержала частных сведений о враче, а его публикация была обусловлена общественным интересом. Суд принял решение в пользу блогера, а требование Анны Дегтярёвой оставил без удовлетворения.