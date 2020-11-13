Путин назвал число жертв боевых действий в Нагорном Карабахе
Ново-Огарево, Московская область, 13 ноября, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Число погибших в войне в Нагорном Карабахе превысило четыре тысячи, заявил 13 ноября на совещании по решению гуманитарных вопросов в этом регионе президент России Владимир Путин.
Kremlin.ru
Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
«Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв превысило четыре тысячи человек, раненых — свыше восьми тысяч человек, количество беженцев, действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч».
Глава государства добавил, что в ходе войны в Нагорном Карабахе (27 сентября — 9 ноября 2020 г.) разрушениям подверглись «многие культурные объекты» региона, а также его гражданская инфраструктура.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову информировать международные организации о ситуации в Нагорном Карабахе.