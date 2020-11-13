Кострома, 13 ноября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Автоответчик горячей линии по вопросам коронавируса призывает ожидающих ответа не беспокоиться и быть счастливыми. Именно так переводятся слова песни «Don't Worry, Be Happy» музыканта Бобби Макферрина, звучащей в режиме ожидания.

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Далеко не все костромичи позитивно отнеслись к такой инициативе организаторов работы кол-центра. Некоторый сочли это проявлением чёрного юмора, а то и издевательством.

«Позвонила на горячую линию, чтобы уточнить информацию о получении справки об отсутствии контактов. Несмотря на данную в посте информацию — «в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00» — трубку никто не снял. Прослушала вместо гудков всю песню «Don't Worry, Be Happy». Это теперь такое издевательство, да?» — написала в социальных сетях местная жительница Галина Репкина.

«Это психологическая помощь», — парировал ей другой комментатор.

Впрочем, в социальных сетях достаточно много положительных отзывов о работе горячей линии.

«Очень хорошая идея организовать справочную службу. Не у всех людей, особенно пожилых, есть компьютер-смартфон, чтоб задать вопрос по данной теме, а телефон есть у всех. Даже психологическую помощь смогут оказывать», — написала в соцсети «ВКонтакте» Женя Ароцкер.

«Сегодня дозвонилась с первой попытки и получила вполне адекватные ответы на все вопросы», — согласилась с ней Ольга Грачева.

Напомним, единый кол-центр на базе Центра медицинской профилактики, объединивший все специализированные горячие линии медицинских учреждений региона, заработал 9 ноября. По телефону 641−030 костромичей консультируют по мерам профилактики COVID-19, помогают решить вопросы с тестами на коронавирус, собирают жалобы по амбулаторному лечению и при необходимости связывают людей со специалистами костромского центра психотерапии и практической психологии.

«Мы ни в коем случае не хотели издеваться над людьми. Песню «Don't Worry, Be Happy» мы поставили не со зла, а для того чтобы немного снять эмоциональное напряжение звонивших», — оправдалась перед возмущенными костромичами главный врач регионального Центра медицинской профилактики Полина Железова.

В итоге с 13 ноября композицию заменили на более нейтральную. С этого дня на ожидании горячей линии звучит классическое сочинение — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» Чайковского.