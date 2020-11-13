Кострома, 13 ноября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Костромской областной думе появится новый депутат, об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.

Надежда Щербакова

Новым парламентарием станет директор муниципального детско-юношеского центра «Ровесник» Надежда Щербакова. Женщина получит мандат депутата Андрея Бычкова, скончавшегося после заражения коронавирусом 27 октября 2020 года.

На осенних выборах Щербакова шла в региональной группе «Кострома-2» от партии «Единая Россия», но не смогла пройти в законодательное собрание по спискам. Сейчас отделение партии предложило её кандидатуру на должность депутата областной думы.

Надежда Щербакова родилась 19 сентября 1966 года, окончила педагогический институт имени Н. А. Некрасова по специальности «История». Работала председателем городского Совета пионерской организации, с 1993 года стала директором ДЮШ «Ровесник». Кроме этого, Щербакова является представителем Уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Костромской области в Костроме.

Ранее на должность председателя комитета по госустройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике, который возглавлял покойный Бычков, большинством голосов депутатов был избран единоросс Дмитрий Грибков.

Напомним, что большинство депутатов в костромской облдуме — мужчины. Среди парламентариев есть 4 представительницы прекрасного пола — Елена Шахова (КПРФ), Ольга Дробышева (КПРФ), Галина Полякова (Единая Россия) и Елена Потешкина (Новые люди).