Калуга, 13 ноября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 136 человек за последние сутки, сообщает 13 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 134 подтверждённых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 13 тыс. 618 человек, 3 тыс. 88 человек находится на лечении, 10 тыс. 437 человек выздоровели, 93 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (1209), в Боровском районе (249), в Обнинске (235) и в Людиновском районе (174).