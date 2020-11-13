Днепропетровск, Украина, 13 ноября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В Днепропетровске (переименован в Днепр) прошёл конкурс детского рисунка, участники которого изобразили своих «любимых олигархов». Об этом сообщило 13 ноября издание Strana.ua.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Художники

По данным журналистов, организатором конкурса стал 19-летний художник Максим Ходак.

«Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств!» — написал он в социальных сетях.

Среди работ конкурсантов младшего возраста победили три — портрет бизнесмена Игоря Коломойского, рисунки «Мой учитель — мой олигарх» и «Мой олигарх — моя мама».

В средней возрастной группе победили портреты лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, экс-президента Украины Петра Порошенко и депутата Рады Вадима Новинского.

Победителями в старшей возрастной группе оказались портреты бизнесменов Виктора Пинчука, Рината Ахметова и Игоря Коломйского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитете Европейского парламента по иностранным делам заявили, что не видят прогресса в деле «демонтажа олигархии» на Украине.

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