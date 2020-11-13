Киев, 13 ноября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Очередной локдаун, даже если он будет только в выходные, приведет Украину к экономической катастрофе, заявил 13 ноября в эфире украинского телевидения народный депутат Украины, лидер партии «За будущее» Игорь Палица.

Иван Творожников. Нищие около церкви. 1889

Парламентарий подчеркнул, что основной удар от карантина выходного дня снова придется на мелкий и средний бизнес, которые и так находятся в крайне сложном положении.

«Правительство не снизило налоги для бизнеса, зато повысилась на 35% плата за электроэнергию, на 50−60% с лета выросла стоимость газа… Правительство убивает экономику, убивает бизнес, убивает обычных людей, которые уже не могут платить квартплату и покупать еду», — заявил Палица.

Депутат отметил, что вводить локдаун на два выходных дня — «это чушь».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что решение правительства о «карантине выходного дня» до конца ноября остается в силе, и отметил, что у местных властей нет полномочий исправлять или как-то корректировать данное решение кабмина.