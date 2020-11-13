Киев, 13 ноября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. По результатам местных выборов на Украине заметно усилились региональные проекты и местные «князьки» и страна фактически превратилась в «лоскутное одеяло», заявил в своем комментарии 13 ноября украинский политолог Николай Спиридонов.

Сергей Иванов. В Смутное время. 1908

Эксперт предполагает, что далее многие мэры и представители горсоветов будут играть в свою игру и преследовать свои интересы, зачастую далёкие от интересов Украины.

«Инструментарий контроля над ними у центральной власти очень ограниченный, особенно в условиях продолжающейся реформы децентрализации. По сути, единственное, что остаётся в арсенале у президента и кабмина в плане контроля за региональными элитами — силовой блок», — отмечает Спиридонов.

Он отмечает, что как минимум половина мэров крупных городов «ходит под теми или иными уголовными делами», которые активизируют или задвигают в архив в зависимости от политических обстоятельств.

«Но такой силовой контроль не слишком эффективен, и реальных «посадок» мы практически не наблюдаем», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что местные власти целого ряда регионов Украины уже заявили, что не будут подчиняться решению правительства о «локдауне выходного дня», поскольку находятся на стороне бизнеса.

Сегодня, 13 ноября, премьер Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительств. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что возле всех крупных торговых объектов будут дежурить представители полиции.