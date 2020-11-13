Владимир, 13 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлён на территории Владимирской области до 29 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подтверждённом тесте на коронавирус сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Всего на 13 ноября за период пандемии во Владимирской области выявлен 11 041 носитель коронавируса, выздоровели 8282 пациента, скончались 277 человек.