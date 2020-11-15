Варшава, 16 ноября, 2020, 02:05 — ИА Регнум. Представители правящей польской партии «Право и Справедливость» и их единомышленники пытаются убедить граждан своей страны, что отношения Польши и США останутся теплыми, кто бы ни победил на президентских выборах. Какая крупная «неточность» возможна в их рассуждениях, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Цитаата из видео на YouTube Американский коммунизм

Да, действительно, крупные американские проекты, которые связаны с Польшей и начаты еще при Дональде Трампе или даже раньше, «никуда от Варшавы не денутся». Здесь и принципиальное «противостояние российской агрессии», и борьба против экономических связей России и Евросоюза, и другие начинания подобного рода. Но беда в американском исполнении может подкрасться к Польше с неожиданного ракурса.

Если даже при консерваторе Трампе польские политики жаловались на давление со стороны Евросоюза, заставляющего принимать несовместимые с традиционным христианством нормы, то что же будет при «католике» (а в действительности либерале-экстремисте) Джо Байдене. Тут, учитывая байденовский интерес к Европе, в Варшаве еще вспомнят добрым словом времена СССР. Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша замерла в ожидании «американского коммунизма»».