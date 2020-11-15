Москва, 16 ноября, 2020, 00:16 — ИА Регнум. Говорят, что «оранжевая революция» в США невозможна, ведь там нет американского посольства. Но и в этом правиле в ходе подготовки и проведения последних американских президентских выборов нашлись свои исключения. О том, как российские «оппозиционеры-оранжоиды» радостно приветствуют своих заокеанских коллег и что те готовят для США, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Встреча российской оппозиции с Джо Байденом. Посольство США в Москве. 2011

Борьба против национальных государств под теми или иными левыми и левацкими лозунгами стала в последние десятилетия визитной карточкой неотроцкистов, орудующих под прикрытием тезисов о борьбе против тоталитаризма или даже патриархата. А в 2011 году Россия оказалась под ударом действующих на коротком поводке американского посольства «белоленточников, которые провозгласили снежную революцию».

Получив отпор в виде организованного «нет!» большинства народа, белоленточники на некоторое время затихли, занявшись более мелкими проектами. Но сегодня на их улице как бы праздник, ведь близость победы американских демократов предвещает хорошие времена и для их агентов по всему свету, не так ли? Читайте статью Владимира Павленко «Почему российские либералы так «топят» за Джо Байдена?».