Ярославль, 13 ноября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Задержка результатов тестов на коронавирус в Ярославской области ведёт к потерям для экономики и попыткам жителей заниматься самолечением без обращения к врачам. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по здравоохранению рассказал депутат Алексей Калганов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус

Калганов сообщил, что сам переболел COVID-19, и знает проблему как изнутри, так и по общению с избирателями. ИА REGNUM ранее сообщало, что вылечившиеся люди долго не могут закрыть больничный, так как-либо врач к ним не приходит, либо приходится ждать отрицательных результатов тестов.

«Человек — работник Тутаевского моторного завода. Вылечился, во всяком случае по своим ощущениям, за десять дней — две недели. Больше месяца он сидит дома, не получая нормальную зарплату. Эти кадры не участвуют в трудовом процессе своего предприятия, которое тоже несет убытки. То же самое происходит и с учителями, со всеми сферами без исключения. Долгая сдача анализов отражается на экономике Ярославской области», — рассказал депутат Ярославской областной думы Алексей Калганов.

Но речь не только о потерях для экономики и дополнительных расходах фонда социального страхования, который оплачивает такие вынужденные больничные. По словам депутата, жители переходят на самолечение, опасаясь, что будут надолго заперты дома.

«Замкнутый круг — ты должен сдать 2 отрицательных анализа из Роспотребнадзора, которые могут не отправляться неделями, потому что там большая очередь. И человек хочешь — не хочешь вынужденно находится дома, потому что ему справку не дадут и не закроют официально больничный. Это вынуждает что делать наших жителей? Все уже для себя понимают, что лучше пять дней прокашлять, прочихаться, у кого легкая форма, выпить антибиотики с противовирусными и идти на работу заражать дальше, из-за чего у нас начинается вал заболевших, которые в итоге превращаются и в тяжелых заболевших. У нас после этих трех шагов уже не хватает мест на больничных койках. Мы сами своими действиями даем возможность распространение коронавирусной инфекции не поступательно, а взрывами, что у нас сейчас происходит», — рассказал Алексей Калганов.

Коллегу поддержал и заместитель председателя областной думы, глава фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. Он обратился к зампреду областного правительства Анатолию Гулину и замгубернатора Илье Баланину срочно решить проблему.

«Я считаю, что вопрос по анализам и тестам сегодня, наверное, самый важный. Надо койко-места освобождать, люди ждут две-три недели. Многие могли бы выйти на работу, но тоже ждут две-три недели. И ложноположительных, и ложноотрицательных тестов тоже достаточно. У меня к вам просьба, Анатолий Николаевич. Возьмите лаборатории под ежедневный личный контроль. Илья Валерьевич, еще и к Вам. Если, мало ли, возникнут вопросы дополнительного финансирования, я думаю, что мы, депутаты, на это пойдем. Лаборатории должны быть, тесты должны делаться два-три дня. Не более того. А не две-три недели. Еще и логистика такая, что многое просто теряется. Ну куда мы идем-то? Алексей Калганов абсолютно прав: человек лучше прочихается неделю и потом пойдет на работу. И вот пошел этот вал. Поэтому большая просьба к правительству, взять это на контроль», — сказал Николай Александрычев.

В ответ Анатолий Гулин сказал, что все эти вопросы чиновникам хорошо известны и вновь пообещал новую лабораторию по тестированию на базе инфекционной больницы.