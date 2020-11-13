Калуга, 13 ноября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 13 ноября, депутат Городской думы Андрей Голубев совместно со специалистами управления городского хозяйства проверили состояние тротуаров в микрорайоне Малинники. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, по словам местных жителей, тротуары не ремонтировались более пятидесяти лет, асфальтовое покрытие пришло в негодность и местами представляет опасность для прохожих.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге проверили тротуары в микрорайоне Малинники

«После дождей часть тротуара превращается в болото, очень сложно пожилым людям передвигаться в гололедицу, — рассказала местная жительница Нина Дмитриевна. — Молодёжь, школьники рискуют и идут прямо по проезжей части».

По мнению Андрея Голубева, одной из наиболее критических точек является улица Тарутинская. В прошлом году в рамках проекта БКАД было отремонтировано дорожное полотно, но тротуары так и остались в плачевном состоянии.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге проверили тротуары в микрорайоне Малинники

«От жителей поступало множество жалоб, и сегодня я в очередной раз убедился в их обоснованности, — пояснил депутат. — Здесь живет много пожилых людей. В дождь, слякоть, гололёд им приходится пробираться по уложенным в лужи доскам. Сегодня мы определили наиболее повреждённые участки. Затем будут проработаны технические решения и определены возможные источники финансирования ремонтных работ. Безусловно, будут учтены пожелания жителей. С этим вопросом я уже обращался к городскому голове. Конечно, такую застарелую проблему не удастся решить одномоментно, но в любом случае дорогу осилит идущий».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге проверили тротуары в микрорайоне Малинники

Вопрос будет находиться на контроле депутата.