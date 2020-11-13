Барнаул, 13 ноября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. История омского студента водного транспорта Алексея Дудоладова, который в своём видеообращении рассказал, что ему приходится залезать на берёзу, чтобы выйти в Zoom и доказать преподавателям, что он не пропускает дистанционные занятия, нашла отклик в Алтайском крае.

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В своем телеграм-канале руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых рассказала о схожей ситуации:

«Истории про мальчиков на ёлках или березах вполне актуальны и для нашего региона. Так, дети и родители Нововознесенки Ключевского района во время дистанционного обучения также превратились в активных ловцов интернета. Время учиться для многих было одновременно и временем гулять в поисках сигнала. В очередной раз видим пропасть между условиями жизни людей и вызовами времени».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов в своем видеообращении для губернатора Александра Буркова сообщил, что вынужден залезать на дерево, чтобы оставаться на интернет-связи для дистанционной учёбы.