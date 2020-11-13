Санкт-Петербург, 13 ноября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. После весеннего опыта дистанционного обучения родители взбунтовались и заявили: если их детей снова отправят на дистант — они просто заберут их из школы, рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Сын учится в 8-м классе. Из весеннего опыта дистанционки мы сделали главный вывод: это не учеба, это издевательство. У кого есть деньги — тем проще нанять учителей, и, даже если по каждому предмету домашний учитель будет приходить раз или два в неделю на индивидуальный урок, эффективность будет выше, чем при занятиях в школе. Проблема в том, что далеко не у всех есть столько денег», — говорит петербуржец.

По его словам, двухмесячный опыт дистанта оказался крайне тяжелым и для детей, и для родителей: ведь родитель должен одновременно работать сам и учить ребенка, который сидит в соседней комнате и должен по расписанию подключиться к обучающим платформам. Причем родителям надо позаботиться, чтобы ребенок знал, куда и во сколько подключаться, потому что обучение происходило на разных платформах.

«Один учитель использовал сервис «Яндекс.Школа», другой — «Гугл. Класс», третий по почте присылал задания, четвертый работал в «Зуме»… Случалось так, что на пять уроков — пять разных платформ, надо было знать и контролировать, где какое занятие. Конечно, дети уставали, просиживали до позднего вечера с этими заданиями», — говорит петербуржец.

Он подчеркивает, что при дистанционном обучении на родителей падает обязанность и учителя, и организатора продленки, и многие другие обязанности. «Собственно, школа организует детей, а при дистанте вся организационная нагрузка ложится на родителя», — заключает петербуржец. Неудивительно, что, когда осенью 2020 года вновь возник вопрос о переводе на дистанционное обучение, родители буквально взбунтовались и отказались от такой формы наотрез.