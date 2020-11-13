Москва, 13 ноября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Вся экономика современной России строится на сотканной ещё в 1990-е сети возможностей паразитирования на бюджетных вложениях и труде простых граждан, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 ноября, комментируя обращение сенатора Андрея Кутепова.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Ранее ТАСС сообщил, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутеповпредложилпремьер-министру Михаилу Мишустину провести ревизию корпораций, фондов и институтов развития регионов. Содержание этих институтов стоит слишком дорого, а их эффективность сомнительна, полагает сенатор.

« То, что описал в своём письме премьер-министру России глава комитета Совета Федерации по экономической политике, глубоко возмутительно. Не то чтобы мы этого не знали — вся экономика современной России строится на сотканной ещё в 1990-е сети возможностей паразитирования на бюджетных вложениях и труде простых граждан. Кто паразитирует? Это всё те же «новые русские», которые сформировались в тот же период, — только обличье чуть-чуть подправили.

Сенатор Кутепов деликатно говорит о необходимости «повышения эффективности» институтов развития и сокращения расходов на их содержание». А по-моему, так просто надо уже, наконец, прекратить этот разврат. Результаты работы указанных «институтов» налицо: расходы на зарплаты растут, финансирование инвестпроектов сокращается, планы не выполняются. Особенно примечательны приведённые главой комитета Совета Федерации по экономической политике цифры, свидетельствующие о никчёмности «Роснано». Давно пора серьёзно спросить с его руководителя, но Чубайс, видимо, навсегда оставлен в числе неприкасаемых. В результате такой безответственности в целом по стране двухпроцентного роста достичь не можем!