Иркутск, 13 ноября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Иркутской области складывается достаточно напряженной, но судя по сообщению пресс-службы областного правительства, руководство регионом хорошо владеет информацией об имеющихся проблемах и оперативно изыскивает пути их решения. Такой вывод можно сделать сегодня, 13 ноября, по итогам заседания депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при иркутском парламенте. В его работе принял участие губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал запредельными нагрузки на региональное здравоохранение в условиях пандемии

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«Резкий рост количества заболевших с конца сентября привел к беспрецедентно высокой нагрузке на все звенья системы здравоохранения. Нагрузки даже не пиковые, они запредельные. И они, к сожалению, продолжают расти.

У нас рекордное число заболевших внебольничной пневмонией, рекордное число тяжелых пациентов, требующих кислородной поддержки. При этом многие медицинские работники сами находятся на больничном. Количество находящихся на лечении больных превысило 10 тысяч», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Говоря о главных проблемах, с которыми регион столкнулся при борьбе с распространением коронавируса, Игорь Кобзев, в частности отметил:

«Первая и очень острая проблема — нехватка коечного фонда для ковидных больных. Особенность второй волны — значительно большее количество тяжелых случаев. Если примерное время лечения больного со средним течением заболевания составляет 14−15 дней, то тяжелых больных лечат три-четыре недели, иногда больше. Именно поэтому нам приходится каждый день, а зачастую и ночь, искать резервы для расширения коечного фонда». По словам главы Приангарья, в настоящее время удалось открыть 5 354 койки для лечения ковидных больных.

Игорь Кобзев подчеркнул, что увеличение коечного фонда остается одной главных задач. В течение следующей недели будет открыто еще более 200 коек. Еще одна проблема — обеспеченность лекарственными препаратами. Сбой поставок наблюдается не только в рознице, но и у оптовых поставщиков и производителей.

В настоящее время особое внимание уделяется обеспечению бесплатными лекарствами амбулаторных больных. По поручению президента РВ регионам на эти цели выделены средства из федерального бюджета. Иркутской области перечислено почти 90 млн рублей. Контракты на поставку лекарств подписаны, поступление большинства препаратов из списка ожидаются на следующей неделе.

По признанию Игоря Кобзева, в Приангарье существуют также отдельные проблемы в обеспечении лекарствами медицинских учреждений, занимающихся лечением ковидных больных.

«В первую очередь, это дефицит лекарств, особенно дорогостоящих, на которые не всегда хватает средств Фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому нам сейчас приходится изыскивать дополнительные средства из бюджета региона и для решения этой задачи.

Кроме того, сейчас мы работаем над централизацией поставок СИЗов и лекарственных препаратов для медучреждений. Это позволит более экономно расходовать бюджетные средства и избежать сбоев в малых медорганизациях, у которых есть проблемы с подбором поставщиков», — подчеркнул губернатор.

Игорь Кобзев также сообщил, что сейчас идет работа над созданием телемедицинского центра, в задачи которого будет входить дистанционное консультирование людей, которые находятся на амбулаторном лечении или просто нуждаются в консультации врача. Планируется, что он заработает уже в начале декабря 2020 года.

«Хочу поблагодарить волонтеров, которые в трудное время пришли на помощь медикам. Волонтеры сейчас работают по многим направлениям — это и подвоз врачей к пациентам, работа на телефонах горячих линий, организация питания медицинского персонала на рабочих местах, доставка продуктов и лекарств нуждающимся.

Волонтеры раздают маски в общественных местах и на остановках. Есть даже цифровые волонтеры, которые пытаются оптимизировать информационные потоки в медучреждениях», — поделился информацией Игорь Кобзев.

В рамках депутатского штаба он предложил обсудить целесообразность ужесточения требований по соблюдению масочного режима и развёртывание ковидных госпиталей вне профильных помещений, например, в зданиях торгово-выставочных центров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 9 ноября 2020 года в Приангарье ежедневно регистрируется около 350−400 новых случаев SARS-CoV-2 и наблюдается высокий рост заболеваемости внебольничными пневмониями.