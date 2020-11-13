Калуга, 13 ноября, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Калуге, во Всемирный день качества, который отмечается ежегодно во второй четверг ноября, в четырнадцатый раз были определены победители премии «Калужский бренд 2020». Выбор победителей основан на предпочтениях калужан. 55 предприятий и организаций, набравших большинство голосов в ходе опроса, удостоились премии в 10 номинациях.

Пресс-служба Городской думы Калуги Определены победители премии «Калужский бренд 2020»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии награждения принял глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

«В этот непростой для всех нас год продолжили работу не только традиционные для Калуги предприятия, но и появились новые, работающие в сфере фармацевтической, текстильной и пищевой промышленности, — сказал Юрий Моисеев. — Поэтому особенно приятно наградить новичков, тех, кто на калужском рынке появился недавно, но уже завоевал доверие жителей». [[[picture2]]]

Юрий Моисеев от имени депутатов Городской думы Калуги поблагодарил всех участников церемонии за вклад в развитие экономики региона, создание новых рабочих мест, ответственную социальную позицию и пожелал дальнейших успехов и процветания.