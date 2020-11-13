Москва, 13 ноября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Эйфория после победы Джо Байдена с рынков ушла. Реальная ситуация такова, что Трамп оспаривает эту победу, а это значит, что какая-никакая интрига — кто станет следующим президентом США — сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Также это значит, что новые меры поддержки экономики США откладываются, скорее всего, на посленовогодний период. При этом эпидемиологическая ситуация в США ухудшается, постепенно в разных местах начинают вводиться ограничения. Таким образом, повышается риск отдельных локдаунов в США.

На этом фоне рисковые активы находятся под давлением. В частности, рубль начал снижаться по отношению к доллару США.

Однако пока говорить о новом импульсе снижения преждевременно. Рубль поддерживают подорожавшая нефть и валютные интервенции ЦБ РФ. Если эти факторы уйдут, то падение рубля ускорится.

Технически валютная пара доллар/рубль в рамках коррекции имеет потенциал подрасти в район отметки 78. Далее, в случае если после коррекции валютная пара обновит минимум — 75,75, то можно будет говорить о сформировавшейся тенденции вниз с целью возврата в диапазоне 72−74.

Иначе попытка полноценной коррекции волны роста от начала лета снова захлебнётся», — считает эксперт.

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