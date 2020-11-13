Москва, 13 ноября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Банк России не прекращает своей работы по очистке банковской сферы от слабых и ненадежных банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Система контроля ЦБ над деятельностью кредитных организаций претерпела изменения, связанные с эпидемией коронавируса (сократилось количество выездных проверок, упор стал на удаленный анализ финансовых показателей), но от этого не стала менее эффективной. Отзыв лицензии у «Международного кредитного банка» (МКБ) тому свидетельство.

С начала года Банком России через отзыв и аннулирование лицензий выедено с финансового рынка 19 банков, еще семь пошли путем реорганизации. Цифры по сравнению с прошлыми периодами не очень большие, но следует обратить внимание на содержательную составляющую данного процесса — не отмывание денег или иные противоправные виды деятельности, а резкое ухудшение качества активов.

Накапливание в кредитных портфелях банков плохих долгов ускорилось в период пандемии и сказалось на деятельности небольших и средних кредитных учреждений. Снижение доходов как населения, так и значительной части бизнеса привели к нарушениям в графиках погашения долгов.

Неритмичность выручки малых и средних предприятий, которые наряду с гражданами составляют основу клиентуры небольших и средних банков, породила кассовые разрывы, которые сказались и на кредитной состоятельности предпринимателей, и на движении средств на счетах кредитных учреждений.

Ситуацию усугубил процесс массового снятия наличных гражданами и сосредоточение средств в кассах организаций. Крупные банки переживают отток налички безболезненно, для небольших же кредитных учреждений в какой-то момент неизбежно возникает проблема с ликвидностью.

Надо отдать должное Банку России: мегарегулятор осуществляет постоянный мониторинг способности банков осуществлять текущие платежи, незамедлительно реагируя на негативные сигналы.

Проблема будет обостряться и ударит по небольшим и средним банкам. Отложенные (благодаря кредитным каникулам и реструктуризации) долговые обязательства неизбежно вернутся в кредитные учреждения массовыми невозвратами уже в конце 2020 года.

Доходная база заемщиков только ухудшается, что соответственно сказывается и на их кредитной дисциплине. Вымывание небольших кредитных учреждений с финансового рынка шло и раньше, а COVID-19 только ускорил этот процесс.

Вкладчики и ИП гарантированно получат возмещение в пределах 1 млн 400 тысяч рублей. Не следует забывать об особых случаях, которые позволяют претендовать на компенсацию до 10 млн рублей: деньги от продажи недвижимости, наследство, средства, перечисленные по решению суда, возмещение ущерба, гранты, средства для расчетов по недвижимости и участия в долевом строительстве, совместный счет.

Вкладчикам следует проверить, состоит ли их банк в системе страхования вкладов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Международный коммерческий банк».

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