Ярославль, 13 ноября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля призывают власти продлить каникулы в школах или перевести учёбу в дистанционный формат. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Школьный класс

Первым идею высказал депутат Ярославской областной думы Павел Исаев на заседании комитета по законодательству 13 ноября.

«Много людей сейчас болеет. Предложить нашему департаменту рассмотреть вопрос о том, чтобы хотя бы для старшеклассников продлить сроки каникул еще на неделю или две. Обратиться к руководству департамента. Я так понимаю, что они сейчас изучают ситуацию по учреждениям, но очевидно, что дети являются переносчиками коронавируса. Как только сейчас откроются школы, мы имеем риски усиления волны», — сказал депутат Ярославской областной думы Павел Исаев («Единая Россия»).

Идею поддержал и однопартиец Исаева в муниципалитете Ярославля Олег Ненилин.

«Полностью поддерживаю инициативу коллеги — депутата Павел Исаев о продлении каникул или переходе на дистант, тем более в Ярославле с этим отлично справились весной. В области критическая ситуация с распространением вируса. Обратите внимание на Собянина уже сейчас, не дожидаясь пинка сверху. Не доводите ситуацию до катастрофической!», — написал на своей странице в Facebook депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Впрочем, пока голоса депутатов не услышаны. В мэрии Ярославля уже заявили, что учёба в школах начнётся с 16 ноября.