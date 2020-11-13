Санкт-Петербург, 13 ноября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от 13 ноября Евгений Козин, который с августа 2020 года исполнял обязанности начальника ГУП «Петербургский метрополитен», назначен полноправным руководителем городской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Как сообщили в Смольном, сегодня губернатор во время посещения депо метрополитена «Автово» вручил Евгению Козину удостоверение начальника ГУП «Петербургский метрополитен» и пожелал ему успехов в работе.

Напомним, в августе 2020 года Владимир Гарюгин, который возглавлял ГУП с января 1990 года, объявил о своем уходе. Исполнять обязанности начальника был назначен Евгений Козин, который с 2011 года был первым заместителем начальника метрополитена.

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Напомним, что 65 лет назад, 15 ноября 1955 года, открылось движение по первой линии метро — от «Автово» до «Площади Восстания». Сегодня пять линий метро протяженностью 125 километров обслуживают 1925 вагонов.

«Петербургский метрополитен — самый надежный, скоростной и комфортный вид общественного транспорта. Важно, чтобы наше метро всегда было и самым современным, оснащенным передовыми технологиями. Город выделяет значительные средства на обновление подвижного состава метрополитена», — заявил губернатор Александр Беглов.

Губернатор поблагодарил работников метрополитена за работу в период пандемии. «Всё это время, весь период ограничений, вы остаетесь на своем посту», — подчеркнул Беглов.

В связи с юбилеем Петербургский метрополитен награжден Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга.