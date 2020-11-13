Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 ноября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В администрации городского округа Переславль-Залесский Ярославской области опровергли информацию о близкой отставке главы округа Валерия Астраханцева. Об этом в администрации рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Yarregion.ru Валерий Астраханцев

Источники, близкие к администрации Переславля, утверждают, что Валерий Астраханцев ушел на больничный с последующим увольнением. В администрации подтвердили, что глава находится на больничном с 13 ноября. Но не связывают это с какими-либо кадровыми изменениями. В настоящий момент обязанности главы Переславля исполняет первый заместитель главы Максим Васильков.

Сам глава на своих страницах в социальных сетях ничего не публикует с 11 ноября. В настоящий момент в Переславле-Залесском идет процедура принятия генерального плана городского округа, стратегии социально-экономического развития, в ноябре также должны состояться публичные слушания по бюджету на 2021 год.