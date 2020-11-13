Тюмень, 13 ноября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Молодёжь Тюменской области в международный день слепых 13 ноября запустила печать на 3D принтере табличек Брайля для людей с инвалидностью по зрению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в тюменском отделении «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба Тюменского отделения «Молодой гвардии» Проект «ЭкоБудущее» учит помощи людям с ограниченными возможностями

В рамках инновационного проекта «ЭкоБудущее» тюменские молодогвардейцы изготовят 1000 табличек для слепых на 3D принтере, которые будут переданы в образовательные учреждения Тюменской области. Также из пластика будут созданы инвалидные коляски для животных, потерявших конечности.

Как поясняют в тюменском штабе МГЕР, после переработки бутылок пластик загружается в экструдер (машину для непрерывной переработки полимерного сырья). Из него получается филамент для 3D принтера. Затем на компьютере в специальной программе конструируются модели табличек, которые загружаются в программу. Итоговые команды отправляются на 3D принтер, который по слоям печатает таблички, детали инвалидных колясок и другие необходимые элементы.

«По сути 3D принтеры — это настоящая многофункциональная фабрика, небольшая и компактная. Также они способны значительно снизить производственные затраты, за счёт чего снизится и себестоимость изделий», — поясняет руководитель проекта «ЭкоБудущее» Дмитрий Максимов.

Пресс-служба Тюменского отделения «Молодой гвардии» Итоги мастер-класса по изготовлению табличек Брайля

Кроме того, молодогвардейцы провели мастер-класс в школе №94, где пятиклассникам рассказали о шрифте Брайля, который предназначен для чтения и письма незрячими и слабовидящими людьми. В итоге школьники самостоятельно изготовили таблички с загадками для слепых и слабовидящих на тактильном шрифте.

«Цель проекта — создать условия, при которых слепые и слабовидящие люди смогли стать более независимыми. Развитие и обретение самостоятельности также необходимо для людей с ограниченными возможностями», — прокомментировал смысл акции руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Отмечается, что проект «ЭкоБудущее» реализуется благодаря грантовой поддержке всероссийского конкурса молодёжных проектов.