Чебоксары, 13 ноября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор 47-летнему местному жителю, которого обвинили в мошенничестве и даче взятки бывшему вице-премьеру республики. Суд назначил ему четыре года реального лишения свободы, арестовано имущество злоумышленника на 196 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

По данным правоохранителей, представший перед судом мужчина фактически являлся руководителем одной из строительных организаций Чебоксар. Следствием установлено, что в декабре 2017 года было передано 2 млн рублей взятки вице-премьеру — министру экономики Чувашии (ныне отбывающему наказание за взяточничество и мошенничество). Согласно материалам дела, средства предназначались за оказание содействия в получении подконтрольной ему строительной фирмой субсидии на возмещение части затрат по уплате аванса при заключении договора лизинга.

В Генеральной прокуратуре России уточняют, что взятка была передана злоумышленником через посредников.

Кроме того, по версии правоохранителей, фигурант уголовного дела путём обмана получил от шести граждан и двух организаций 25 млн рублей, которые не собирался возвращать. Также в следственном управлении установили, что злоумышленник сокрыл имущественные права одной из подконтрольных ему промышленных организаций и сфальсифицировал бухгалтерские документы, причинив ущерб кредиторам на 9,6 млн рублей.

Для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму 196 млн рублей.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), чч. 3, 4, 5, 6 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства»), ч. 1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Решением суда ему назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также он оштрафован на 2,3 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2020 года был вынесен новый приговор осуждённому бывшему заместителю председателя Кабинета министров — главе минэкономразвития. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве, назначив с учётом предыдущего приговора восемь лет лишения свободы. В настоящее время бывший член регионального правительства отбывает наказание.

Читайте также:Бывший вице-премьер Чувашии осуждён за мошенничество и взятки