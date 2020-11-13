Ярославль, 13 ноября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославской области в последние сутки вновь выросло число заражённых коронавирусом, установлен очередной максимум. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За сутки выявлено 177 новых заражённых (169 сутками ранее), выздоровели 234 человека.

Новых летальных случаев не зафиксировано, всего за время пандемии от COVID-19 умерли 69 человек. Власти региона призывают ярославцев соблюдать правила гигиены и ограничения, введённые для сдерживания эпидемии.