Борзя, Забайкальский край, 13 ноября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Забайкалье на государственную службу приняли бездомную собаку. Как сообщает сегодня, 13 ноября, пресс-служба краевого правительства, такое необычное решение принято в Борзинском районе после того, как сотрудникам местной ветеринарной станции удалось прооперировать и выходить умирающеие животное, которое на руках в учреждение принесла неизвестная женщина.

Пресс-служба правительства Забайкальского края В Забайкалье бездомная собака стала чиновником

Посетительница оплатила затраты на операцию и пояснила, что псину сбил автомобиль прямо у нее на глазах. Пообещав позднее забрать страдальца к себе домой для дальнейшего ухода, спасительница больше не появилась.

«Животное (собаку назвали Багирой, прим. ИА REGNUM) было в тяжелом состоянии, операция прошла успешно. Мы сделали все необходимое для излечения. Собака оправилась от травмы, набрала вес. Хозяин не объявился. Наши сотрудники сами выхаживали собачку, дали ей кличку Багира», — рассказала начальник Борзинской ветеринарной станции Светлана Елгина.

По её словам, в итоге коллективом было принято решение оставить Багиру на территории станции, ей построили будку. Теперь каждый день на службе она, виляя хвостом, встречает пациентов.