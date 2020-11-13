Санкт-Петербург, 13 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Расписание матчей чемпионата Европы по футболу, который состоится летом 2021 года в 12 европейских городах, обновилось. Об этом ИА REGNUM сообщили в организационном комитете.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи Евро-2020

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет четыре игры: три на групповом этапе (в том числе Бельгия-Россия 12 июня и Финляндия-Россия 16 июня) и один из четвертьфиналов 2 июля.

Определилось расписание и для «новичков». Напомним, если 20 национальных команд успели отобраться на Евро-2020 еще до пандемии коронавируса, спор за четыре оставшиеся путевки пришлось перенести с весны на октябрь и ноябрь. На эти места претендовали не попавшие по итогам основного отбора 16 сборных с наивысшим рейтингом в лигах A, B, C и D в рамках Лиги наций УЕФА.

Теперь эти места заняли сборные Венгрии, Шотландии, Словакии и Северной Македонии, впервые попавшей на чемпионат Европы.

В группе F венгры в Будапеште сыграют с португальцами и французами 15 июня, а с немцами — в Мюнхене 23 июня. Словаков в группе E ждут Испания, Швеция и Польша, а в группе D шотландцы сыграют с хорватами и чехами в Глазго 14 июня, а с Англией — в Лондоне 18 июня. Сборная Северной Македонии в группе C на своем первом Евро поспорит за выход в плей-офф с Нидерландами, Украиной и Австрией.