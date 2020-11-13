Ярославль, 13 ноября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Ярославле на улице Гагарина на муниципальной земле появилось здание «физкультурно-оздоровительного назначения», больше похожее на бытовку или сарай. Об этом сообщает сообщество «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» в социальной сети «В контакте».

Группа «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» В контакте «Физкультурно-оздоровительное здание» в Ярославле

Активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль» написали обращение председателю комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города с вопросом, что это за строение. В ответ чиновники ответили, что это спортивное сооружение.

Земельный участок площадью 1664 квадратных метра был сдан в аренду физическому лицу с 12 декабря 2018 года по 11 июня 2020 года.

«На основании разрешения на ввод от 01.06.2020 введено в эксплуатацию здание физкультурно-оздоровительного назначения с инженерными коммуникациями», — говорится в ответе председателя КУМИ мэрии Ярославля Валерии Мусатовой.

Общественники сильно сомневаются, что здание действительно представляет стадион и подкрепляют свои сомнения фотографиями. Они предполагают, что речь идёт об известной схеме выкупа муниципальной земли под строительство без аукциона и по цене ниже рыночной. Сначала земельный участок берется в аренду, потом на нем строится «объект капитального строительства», который, как правило представляет собой нечто вроде бытовки. Объект проходит регистрацию, что дает право его владельцу на приоритетный выкуп муниципальной земли.

Ранее прокуратура уже заставила одну из компаний через суд вернуть полученную таким образом землю в муниципальную собственность.