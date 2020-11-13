Москва, 13 ноября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В Госдуме в рекомендациях московских властей повсеместно ввести QR-коды при посещении видят стремление ввести тотальный цифровой контроль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ограничения

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил о том, что объектам торговли в Москве, фуд-кортам и объектам общепита в торговых центрах было бы целесообразно запустить систему QR-кодов. Она призвана отслеживать контакты заболевших коронавирусной инфекцией и впоследствии извещать людей, что они столкнулись с заболевшим.

«Судя по настойчивым рекомендациям московской власти повсеместно ввести чек-ин (электронную регистрацию), Москва собирает максимум информации о москвичах, с помощью QR-кодов и СМС, шантажируя юрлиц штрафами, одновременно приучая всех к мысли, что цифровой намордник — это неизбежность. После чего посещение любого заведения и организации разрешат только по QR-коду или СМС. Клетка, таким образом, захлопнется», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Парламентарий также привел аргумент в пользу того, что мера избыточна.

«Кстати, а зачем мне узнавать, что там, где я был, — выявлен зараженный ковидом? Им может оказаться и любой другой человек на улице, в транспорте, общественном туалете, автосервисе, банке и любой очереди, в которой я стоял. Никакого отношения к борьбе с вирусом, кроме тотального персонального контроля за передвижениями граждан, QR-код не имеет», — подчеркнул он.