Кострома, 13 ноября, 2020, 10:09 — ИА Регнум. В начале отопительного сезона 2020−2021 территориальная генерирующая компания (ПАО «ТГК-2») предложила костромским властям разорвать концессионное соглашение. С момента его заключения прошло 1,5 года. Объяснить мотивы руководства генерирующей компании и оценить возможности действий городских властей ИА REGNUM попросило костромских экспертов.

По мнению экс-мэра Костромы Ирины Переверзевой, действия ТГК-2 могут быть продиктованы двумя причинами — желанием повысить тариф за тепловую энергию, или «выколотить» дополнительные условия по соглашению из городской администрации.

«Я не понимаю, чем думали городские депутаты, когда голосовали за принятие концессии. Это был рискованный и ошибочный шаг. Они надеялись решить проблему с изношенными сетями, переложив ответственность на дядю? Если концессионер заявляет, что больше не хочет заниматься сетями, тут есть два варианта. Возможно, ТГК-2 поняла, что с сетевым хозяйством всё совсем плохо и им не хватает существующего тарифа — тогда это игра на его повышение, или же это политические игры с целью выколотить дополнительные условия по концессии с администрации»

Напомним, 245 километров тепловых коммуникаций Костромы были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд. рублей, отремонтировав 97 км тепловых сетей. Возврат инвестиций должен произойти в ходе последующих 15 лет их эксплуатации.

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«До концессии в городе был МУП «Городские сети», который занимался сетями. Предприятие было с кадрами и необходимым количеством специалистов, его нельзя было назвать убыточным. Когда теплосети передавали в концессию, было изначально понятно, что у ТГК-2 нет кадров. Они приглашали рабочих из других областей, технику для ремонта внутриквартальных сетей брали у города. В итоге, сейчас мы имеем обескровленный МУП, поскольку в его ведении сейчас остались только котельные, а часть специалистов перешли на работу в ТГК-2. То, что администрация не хочет разрывать соглашение вполне логично — МУП неработоспособен, куда девать сети при отказе, кто будет их обслуживать? Получается, что проще продолжать концессию», — сказала в беседе с корреспондентом информационного агентства депутат Костромской областной думы Елена Шахова.

С ней согласен бывший депутат городской думы Александр Юшин, выступавший против концессии в 2019 году. Как считает эксперт, самым разумным решением в сложившейся ситуации станет восстановление муниципального предприятия «Городские сети» и передача полномочий по ремонту коммуникаций в его руки.

«Изначально соглашение о концессии было составлено таким образом, чтобы максимально защитить ТГК-2, и минимально — город. В нём очень много подводных камней и условностей. Например, неисполнение инвестиционной программы не является существенным основанием для расторжения концессии, для ТГК-2 прописаны копеечные штрафы. Сейчас происходит ровно то, что я предсказывал в 2019 году: эти ребята пытаются раздвинуть сроки по инвестсоглашению, потому что в 5 лет они просто не укладываются. В случае, если сторонам не удастся договориться, и ТГК-2 пойдёт в суд за расторжением, могут произойти две неприятные вещи. Они сделали 11 километров квартальных сетей. При учёте, что укладка километра стоит около миллиона с лишним, они могут потребовать с города около 15 миллионов рублей. Они скажут: мы сделали трубы, по условиям возврат инвестиций должен быть в течение следующих 15 лет, но мы расторгаем контракт, давайте деньги обратно. Второй момент — сейчас начался отопительный сезон. Если судебное разбирательство начнётся, ТГК-2 приостановит работы, а жители будут мёрзнуть. При этом, МУП «Городские сети» (муниципальное предприятие, ране занимавшееся обслуживанием коммуникаций в Костроме — ИА REGNUM) пока не закончится разбирательство, не сможет к ним подступиться. Администрации города нужно срочно восстанавливать «Городские сети», и после завершения отопительного сезона максимально быстро разрывать концессию, и передавать коммуникации в ведение своему предприятию»

«Концессия не была ошибкой, для города договор был приемлем и интересен. Но вместе с тем администрации необходимо развивать и укреплять свою муниципальную службу, чтобы важным инфраструктурным объектом не занимались люди со стороны. В нынешней ситуации вероятен исход, известный по работе многих управляющих компаний. Они сначала нахватают домов, насобирают деньги, а потом банкротят предприятие. Считаю, что администрации необходимо разобраться с ситуацией, когда все начисления платы за тепло и горячее водоснабжение ПАО «ТГК-2» ведет через собственный расчетный центр. Схема должна быть прозрачной и понятной всем», — подытожил экс-мэр Костромы Борис Коробов.

Напомним, что по итогам 2019 года ремонт квартальных сетей в Костроме был выполнен лишь на 15,4% от запланированного объёма работ. Руководство компании ТГК-2 сослалось на нехватку работников и пообещало наверстать упущенное в 2020 году.

По информации, предоставленной ИА REGNUM городской администрацией, в 2019 году компания должна была отремонтировать 14,2 км квартальных сетей, в 2020 году — 25,2 км. По факту, на 30 октября текущего года рабочие успели привести в порядок лишь 11,45 км коммуникаций — 8,15 км из плана на 2019 год и 3,3 км сетей, вошедших в план 2020 года.

За нарушения инвестиционной программы по концессии администрация Костромы начислила ТГК-2 18,6 млн. рублей штрафов. До настоящего времени ответа на претензию не поступило.