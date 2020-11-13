Курган, 13 ноября, 2020, 10:04 — ИА Регнум. В Курганской области для врачей дефицитных специальностей, которые прибыли на работу из других регионов, установлены единовременные выплаты в размере 300 тыс. рублей и компенсация на аренду жилья. Решение приняло правительство региона, сообщат региональный оперативный штаб.

George Hodan Врач

Основное условие получения такой выплаты — врач должен отработать в Курганской области три года. В перечень дефицитных специальностей вошли реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, онкологи, инфекционисты, патологоанатомы.

Отмечается, что компенсация за аренду жилья составит ежемесячно 10 тыс. рублей в Кургане и Шадринске или 7 тыс. рублей в остальных районах.